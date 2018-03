Ghys gokt maar verliest WK Baanwielrennen 02 maart 2018

Gespeeld maar verloren. Neoprof Robbe Ghys (21) deed gisteren in het WK scratch een ernstige gooi naar een medaille, maar kreeg halfweg de koers het gaatje op de Australiër Callum Scotson, de Italiaan Michele Scartezzini en de Wit-Rus Yauheni Karaliok niet dicht. In de eindsprint was Karaliok sneller dan Scartezzini en Scotson. Een moegestreden Ghys bolde pas als negentiende over de streep. "Ik zag het gebeuren toen dat trio ging, maar ik reageerde iets te laat", zuchtte Ghys. "In twee ronden had ik dat gaatje moeten dichten en was ik minstens vierde. De extra versnelling had ik niet. Omdat ik door tijdens de zesdaagse van Kopenhagen ziek te worden de laatste trainingsprikkels miste." (FHN)