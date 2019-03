Ghosn verlaat de cel 07 maart 2019

Begeleid door bewakers, gekleed in een blauw arbeidersuniform en met een pet en een mondmasker heeft Carlos Ghosn gisteren de gevangenis verlaten. De gevallen topman van Renault en Nissan heeft 108 dagen in de cel gezeten wegens belastingfraude. Maar na het betalen van een borgsom van bijna 8 miljoen euro heeft hij de cel mogen verlaten. Hij mag Japan evenwel niet verlaten, geen contact hebben met derden en moet toestaan dat er camera's in zijn huis worden opgehangen. (JVG)

