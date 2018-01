Gheysens verankerde 8,9 miljoen in Great Old 00u00 0

Voorzitter Paul Gheysens, zijn echtgenote Ria en vicepresident Luciano D'Onofrio brachten het voorbije weekend een bezoekje aan de spelersgroep van Antwerp op stage in Spanje. Zaterdag woonde het drietal beide trainingen bij. Het Belgisch Staatsblad publiceerde vorige week trouwens nog financieel nieuws vanuit de club. Ghelamco-baas Gheysens heeft de Great Old extra financiële zuurstof gegeven. Antwerp leed vorig seizoen 7,4 miljoen verlies. Eind december deed de club enkele transacties om die rode cijfers weg te gommen. Zo deed de club een kapitaalsvermindering van 5,3 miljoen euro om historische schulden weg te werken. Aan de overzijde van de balans werd er 3,6 miljoen euro bijgevoegd zodat de club vandaag met een eigen vermogen van zo'n 8,3 miljoen kan werken. Een deel daarvan kan worden aangewend om de transfermarkt op te stappen. De familie Gheysens verankerde zo een totaal van 8,9 miljoen euro in de club. Leningen die Antwerp straks niet meer hoeft terug te betalen. Een positief signaal dat er op wijst dat de Ghelamco-patron verder wil met de Great Old nadat Gheysens tevergeefs probeerde om Anderlecht in handen te krijgen. (SJH)

