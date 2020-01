Exclusief voor abonnees Gheysens pompte al 35 miljoen in Antwerp FC 10 januari 2020

Bijna 35 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Antwerp-eigenaar Paul Gheysens al in de club stopte. De CEO van projectontwikkelaar Ghelamco deed de voorbije drie jaar vijf kapitaalverhogingen, telkens om het (financieel) verlies van het voorgaande jaar te kunnen doorslikken. Door daarnaast ook schulden kwijt te schelden is de Great Old zo goed als schuldenvrij. Toen Gheysens de club in 2015 overnam, stond het stamnummer 1 nog meer dan 20 miljoen euro in het rood. (MVS/SWA)