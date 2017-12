Gheysens pompte 10 miljoen in Antwerp 00u00 0

Dankzij de input van Paul Gheysens heeft Antwerp opnieuw een gezonde basis om op verder te bouwen. Dat blijkt uit de jaarrekening. Antwerp sloot het vorige seizoen af met 7,4 miljoen euro verlies. Dat klinkt negatief, maar het is niet alarmerend. Antwerp tastte diep in de geldbuidel met de promotie als resultaat. De loonmassa ging omhoog naar meer dan 6 miljoen euro. Pas vanaf dit seizoen profiteert de Great Old écht van de tv-gelden en ook de nieuwe tribune gaat extra inkomsten genereren. Dat moet voor meer financiële slagkracht zorgen. Antwerp heeft wel nog stappen te zetten als het zonder de bijdrage van Gheysens op eigen houtje rendabel wil zijn. Hij pompte immers 10 miljoen in de club in de vorm van geplaatst kapitaal. Het eigen vermogen is daardoor opnieuw positief: 1,4 miljoen ipv -1,2 miljoen. De club beschikt ook over 1,7 miljoen liquide middelen die beschikbaar zijn om de transfermarkt op te stappen. De schuldenberg werd evenzeer teruggebracht. Vermoedelijk door het betalen van ex-voorzitter Eddy Wauters liepen die terug van 22,5 naar 17,5 miljoen. (SJH)

