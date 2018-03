Ghelamco wil Eurostadion niet lossen 26 maart 2018

00u00 0

De stad Brussel mag dan wel beslist hebben dat het Eurostadion verleden tijd is, bij Ghelamco zwaait men met contracten. Het bouwbedrijf stelt dat Brussel niet zomaar eenzijdig kan beslissen dat de erfpachtovereenkomst over Parking C niet langer van toepassing is. Het waarschuwt het stadsbestuur zelfs voor "een ondoordachte beslissing die de belastingbetaler kan opzadelen met verstrekkende gevolgen". Lees: als Brussel het contract opblaast, volgt een juridische strijd met mogelijk zware schadevergoedingen. Ghelamco wil weer rond de tafel met Brussel en hoopt op Parking C nog altijd een voetbalstadion te kunnen bouwen, ondanks het missen van de deadline voor Euro 2020. Vanavond debatteert het schepencollege over een mogelijke stopzetting van het contract. (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Brussel

sportdiscipline

sport

voetbal