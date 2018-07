Gezuiverd afvalwater kopen bij Aquafin Oplossing voor boeren 23 juli 2018

Voor onder anderen landbouwers die met de handen in het haar zitten door de droogte, biedt Aquafin een oplossing: gezuiverd afvalwater. Het bedrijf verzamelt huishoudelijk afvalwater van douches, toiletten, wasmachines enzovoort vanuit de riolen en transporteert het naar één van zijn 300 zuiveringsinstallaties. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren. Maar het is ook geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. "Doorheen het jaar werken we al structureel samen met bedrijven", zegt Aquafin. "Door de droogte werken we nu ook met noodcontracten, aan 160 euro per maand. Landbouwers kunnen het water bij ons komen ophalen met een tank, en pompen dat via leidingen uit één van onze bekkens."

HLN