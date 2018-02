Gezonken dorpje komt weer boven water 17 februari 2018

Het was een emotioneel weerzien voor de vroegere bewoners van een dorpje in de Turkse provincie Artvin. Vijf jaar geleden verdween het onder het water van de Derinerdam en moesten ze verhuizen. Maar door een gebrek aan regen is het waterpeil 37 meter gezakt en zijn de moskee, de school en enkele huizen opnieuw boven water komen piepen. Veel oud-bewoners kwamen dan ook een kijkje nemen om te mijmeren over die goeie ouwe tijd. (BHL)

