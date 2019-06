Exclusief voor abonnees Gezonken door wc 4 08 juni 2019

In april 1945, toen de oorlog al zogoed als verloren leek, kregen de Duitsers toch een opstootje aan vertrouwen. Ze hadden net hun nieuwe U-1206 te water gelaten: de allermodernste duikboot met de meest geavanceerde technieken en wapensystemen. Misschien maakten ze dan toch nog een - euh - waterkansje tegen de geallieerden. Aan boord was er zelfs een nagelnieuw toilet dat de inhoud rechtstreeks in zee loosde. Alleen bleek die hightech wc nogal moeilijk in het gebruik. Ook voor gezagvoerder Karl-Adolf Schlitt op 14 april 1945. Die slaagde er maar niet in zijn grote boodschap door te spoelen en haalde er met het schaamrood op de wangen een technicus bij. Een cruciale blunder. Ook de technicus had het toilet duidelijk nog niet onder de knie en opende een verkeerde klep zodat er zeewater binnenstroomde. Dat dan ook nog eens doorsijpelde naar het compartiment met de batterijen. Door het contact met het water gaven die dodelijk chloorgas vrij. Voor de bemanning zat er niets anders op dan de duikboot zo snel mogelijk naar de oppervlakte te brengen. Daar werden Schlitt en co opgewacht door de Britten, die vier Duitse bemanningsleden doodden en ruim 40 andere gevangen namen. Een grote boodschap met nóg grotere gevolgen.

