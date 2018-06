Gezondheid column 14 juni 2018

00u00 0

Alles wil ik eraan doen om gezond te leven. Daarom probeer ik dagelijks 10.000 stappen te zetten. Kleine stappen weliswaar, ik ben niet groot. En ik ga ervan uit dat kleine stappen voor wie klein is evenveel betekenen als grote stappen voor wie groot is. Dat is rechtvaardigheid. Helaas. Vorige week kwam aan het licht dat die 10.000 stappen niet helpen. En dat ze een verzinsel zijn van een Japanse fabrikant in stappentellers. De ongezonde stress om de 10.000 te halen, was vergeefs.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN