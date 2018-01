Gezondheid van Iraanse VUB-prof gaat snel achteruit 00u00 0

De gezondheid van de in Iran ter dood veroordeelde VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali gaat er snel op achteruit. Volgens zijn advocaat Zouhaier Chichaoui verloor de wetenschapper vorige maand 10 kilo, maar wordt medische hulp geweigerd. "We vermoeden dat hij ernstig ziek is", klinkt het. "Maar om dat te bevestigen, is toegang tot dokter nodig." Djalali kreeg de doodstraf voor spionage en de dood van twee Iraanse nucleaire experts. Ondanks een oproep van de Verenigde Naties tot de onmiddellijke vrijlating van Djalali veranderde er nog niets aan zijn situatie.