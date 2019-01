Gezonde zeelucht 28 januari 2019

Al van in de jaren 70 werd door dokters aangeraden om zoveel mogelijk naar zee te gaan in geval van oorontstekingen en astma. Blijkbaar zou het jodiumgehalte in de lucht hier een grote rol in spelen. Astma heeft toch te maken met de longen, dacht ik. Dus ik vind dat ze rijkelijk laat tot die conclusie gekomen zijn dat zeelucht inademen helpt om longkanker te bestrijden (krant van vrijdag).

Georges Peirlinck, Dendermonde

