Gezonde kinderen toch maandenlang in ziekenhuis 18 juni 2018

Sommige kinderen wonen al maanden in een ziekenhuis door een gebrek aan crisisplaatsen in de jeugdzorg. Elk Brussels ziekenhuis met een kinderafdeling voorziet in opvangplaatsen voor noodsituaties. "Doorgaans blijven ze drie tot zes maanden", zegt het diensthoofd van de UMC Sint-Pieter in de Marollen. "Maar evengoed duurt het ook langer, als we een plek zoeken voor iemand met bijvoorbeeld autisme." Het grootste probleem is dat 'gezonde kinderen' de bedden innemen van 'zieke kinderen'. Bij Jongerenwelzijn klinkt het dat zulke situaties uitzonderlijk zijn. "Soms gebeurt het wel eens dat de jeugdrechter omwille van veiligheidsredenen, bij kindermisbruik bijvoorbeeld, een kindje onderbrengt in een ziekenhuis."

