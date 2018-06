Gezond snacken tijdens blok dankzij Smoothie-automaat 02 juni 2018

De start-up Alberts heeft het alternatief gevonden voor ongezonde frisdrankautomaten: een automaat waarmee je je eigen smoothies kan samenstellen. De machine prijkt in het studentenrestaurant van de VUB. Ex-studenten Glenn Mathijssen en Philippe Hennin van Alberts bedachten er tijdens hun masterjaar ingenieurswetenschappen een manier om een gezonde én hippe snack te creëeren. "Als student beperk je je tot pizza's van 2 euro en goedkope cola's. Daar wilden we verandering in brengen", klinkt het. Studenten kunnen bij de smoothie-automaat kiezen uit zes smaken. Het diepgevroren fruit en de groenten worden ter plekke geblend, 90 seconden later is het drankje klaar. Via een app kan je je eigen recept samenstellen. De bedoeling is dat binnenkort meer smoothie-automaten in bedrijven en scholen opduiken. (DCFS)

