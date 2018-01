Gezond leven plezant houden? Daar is de quinoa-pils 00u00 0

Een glutenarm bier op basis van het oergraan quinoa is niet nieuw. Zo brouwde de Beverse microbrouwerij Stanium het al. Maar het is wel nieuw in Vlaanderen dat quinoa als pils op de markt komt, door de Belgian Brew Factory in Heule bij Kortrijk. Gewezen sterrenchefs Stefan en Kristof Boxy werkten mee aan Quinoux. "We gebruikten quinoa 30 jaar geleden als eerste in België", zeggen de broers. "De mensen zeiden toen dat het kippenvoer was. Nu wil iedereen het eten. We pimpten het biertje door het te kruiden. Het is erg lekker." Ook voedingsdeskundige Amandine De Paepe van quinoakoekjes Quinette werkte er aan mee. "Een leuk en licht pintje, voor wie gezond wil leven, maar het plezant wil houden", vindt ze. Quinoux heeft een alcoholpercentage van 4,5 procent en is perfect uit de fles te drinken. Er ging een jaar productontwikkeling aan vooraf. Het is te koop bij dranken Pauwels in Heule en in Prik & Tik-winkels. (LPS)

