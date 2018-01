Gezochte drugsbaron geeft zich aan 00u00 0

De 38-jarige drugsbaron Artur Nawrocki heeft zich gisteren aangegeven bij de federale politie in Asse. Hij prijkte op de 'Most Wanted'-lijst van Europol en de Federale politie. Afgelopen zomer stuurden Europol en de Belgische federale politie Nawrocki nog een vakantiekaart in het kader van hun 'Most Wanted'-postkaartactie.

