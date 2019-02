Gezocht: vrijwilligers om vee te beschermen tegen wolven 28 februari 2019

Om te voorkomen dat wolven in België schade aanrichten aan vee zoals schapen en geiten, hebben Natuurpunt, Natagora en WWF het 'Wolf fencing team Belgium' opgericht. Ze zijn daarvoor op zoek naar vrijwilligers die veehouders willen bijstaan in het nemen van de juiste maatregelen om hun dieren te beschermen tegen wolven. De vrijwilligers zullen uitgebreid worden opgeleid om het juiste advies te geven, of om efficiënt te helpen bij het plaatsen van krachtige omheiningen om de dieren op afstand te houden.