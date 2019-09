Exclusief voor abonnees Gezocht: verkopers voor Rode Neuzen van marsepein 24 september 2019

Omdat er al veel te veel plastic op de wereld is en niemand het wil opeten, lanceert Cubzz samen met DPGMedia Rode Neuzen van marsepein. Die worden in ons land artisanaal gemaakt met Tiense suiker en Europese amandelen. Wouter Cauwenbergh, oprichter van Cubzz, is nog op zoek naar handelaars die de lekkernijen willen verkopen.

Het bedrijf schenkt de winst van zijn producten aan goede doelen voor kinderen. Alle winst die het bedrijf tussen vandaag en eind november maakt, gaat naar Rode Neuzen Dag. Op termijn wil Cubzz, samen met de mediaonderneming waartoe ook deze krant behoort, de plastic rode neuzen uitzwaaien en het jaar rond neuzen verkopen ten voordele van het mentale welzijn van kinderen. Cauwenbergh: "Ik heb een dochtertje met een aangeboren afwijking, en ik besef dat dit later voor een deuk in haar zelfvertrouwen kan zorgen." Cauwenbergh wil 25.000 Rode Neuzen van marsepein aan de man brengen. Bestellen kan op de webshop van Cubzz, shopnl.cubzz.be.