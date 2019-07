Exclusief voor abonnees Gezocht: opvang voor 1,44 miljoen vluchtelingen 02 juli 2019

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, is op zoek naar 1,44 miljoen opvangplaatsen voor vluchtelingen. De organisatie probeert gastlanden te vinden waar deze mensen een nieuw leven kunnen beginnen. Het gaat om vluchtelingen die oorlog, conflict en vervolging zijn ontvlucht. Ze komen vooral uit Syrië (40%), Zuid- Soedan (14%) en Congo (11%). Ze wonen tijdelijk in zestig landen, voornamelijk in Oost-Afrika en Turkije. Vier op de vijf vluchtelingen hebben een toevluchtsoord gevonden in ontwikkelingslanden, zegt Filippo Grandi, hoofd van UNHCR. "De verantwoordelijkheid voor wereldwijde crisissen moet eerlijker worden verdeeld", aldus Grandi.

