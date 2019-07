Exclusief voor abonnees Gezocht: oplossing voor 'verweesde N-VA'ers' 16 juli 2019

'Meester, ik zit niet naast wie ik wil.' Net zoals dat in de klas al eens gebeurt, is er ook in het Vlaams Parlement onvrede over de zitplaatsen. Met name N-VA is misnoegd: de fractie wordt in twee gesplitst door een breed gangpad én enkele N-VA'ers (zie gele lijn) zitten er 'verweesd' bij, naast Vlaams Belangers. Op vraag van N-VA werden alternatieve verdelingen bedacht, maar ook gisteren werd nog geen oplossing gevonden. Eén optie was om de vier PVDA'ers bij Vlaams Belang te zetten, maar die partij wil niet naast communisten zitten. De beslissing wordt nu doorgeschoven naar september. (ARA)

