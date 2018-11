Gezocht: medewerker die Mandarijn spreekt 28 november 2018

Studio 100 is op zoek naar een medewerker met een vloeiende kennis van het... Mandarijn. Het entertainmentbedrijf maakte in het voorjaar bekend dat het met drie nieuwe formats naar de Chinese markt wil trekken. Maar daar is natuurlijk iemand voor nodig die de taal spreekt. De nieuwe 'procurement assistant' van Studio 100 moet het inkoopteam ondersteunen in de communicatie met leveranciers in het Verre Oosten, maar volgt ook onder meer de zee- en luchttransporten vanuit China op. Volgens de vacature hebben kandidaten best een masteropleiding Sinologie achter de rug, en begrijpen en praten ze dus Mandarijn. Wie solliciteert, moet bij voorkeur ook vertrouwd zijn met Chinese gebruiken en gewoonten. Het Mandarijn is voor 850 miljoen Chinezen de moedertaal. (SPK)

