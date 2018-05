Gezocht: Lottowinnaar van 1 miljoen 04 mei 2018

Bij de Nationale Loterij ligt nog steeds 1 miljoen euro te wachten op zijn winnaar. De Belg die op 23 februari van dit jaar de speciale EuroMillions-trekking won, is nog niet komen opdagen. Hij was een van de vier gelukkigen toen de Nationale Loterij via de zogenaamde 'My Bonus-code' minstens één landgenoot een miljoen euro zou schenken. De andere drie meldden zich al aan met hun Lottoformulier.

HLN