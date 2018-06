Gezocht: locatie voor hondenadoptiecafé 23 juni 2018

De vzw achter Dogs & Drinks, het eerste hondenadoptiecafé van België, zoekt een locatie. "Help ons in de zoektocht naar een geschikt pand voor het hondencafé. De gouden tip belonen we met een verrassing", klinkt het. Op zaterdag 30 juni starten ze een pop-upevent bij De Groene Waaier in de Schoonmeersstraat. "De beste manier om de adoptiehonden een nieuwe thuis te bezorgen, is de honden fysiek in contact te brengen met potentiële nieuwe gezinnen", zeggen de organisatoren. De bedoeling is om maandelijks een hondenadoptiecafé te organiseren tot ze een permanente locatie gevonden hebben. Wil je dolgraag een hond, maar heb je niet genoeg tijd of ruimte om er eentje in huis te halen? Of je wil een hond adopteren? Dan kan je een bezoek brengen aan Dogs & Drinks, voor een drankje, een babbel en enthousiaste honden. Tickets zijn te koop via www.DogsAndDrinks.be. (DJG)

