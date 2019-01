Gezocht: Kinderrechtencommissaris 30 januari 2019

00u00 0

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat heeft een vacature uitgeschreven voor een Kinderrechtencommissaris. De huidige, Bruno Vanobbergen (46), vertrekt: hij wordt op 1 maart algemeen directeur van het nieuwe Agentschap Opgroeien, een fusie van Kind & Gezin en Jongerenwelzijn. "Ik ben Kinderrechtencommissaris sinds 2 juni 2009. Mijn mandaat was al een keer verlengd voor zes jaar en dat kan maar één keer. Ik was na tien jaar dus sowieso aan het uitkijken naar een andere job. Algemeen directeur worden van het Agentschap Opgroeien lijkt me een heel interessante functie. Ik zal er werken met dezelfde thema's als nu."