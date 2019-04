Exclusief voor abonnees Gezocht: huismussentellers 03 april 2019

Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen op om komend weekend huismussen te tellen. De huismussentelling moet de natuurorganisatie essentiële informatie opleveren over de locatie waar de vogels wel of juist niet broeden, het aantal vruchtbare koppels in de kolonies, de stabiliteit van de kolonies over de jaren heen én het verschil in stabiliteit tussen huismussenkolonies in een stedelijke of landelijke omgeving. Geïnteresseerd? Op de website ww.mussenwerkgroep.be vindt u informatie over hoe u huismussen kan herkennen, en u kunt er achteraf ook de telresultaten doorgeven.