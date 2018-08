Gezocht: groei bij Agfa-Gevaert 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Agfa-Gevaert heeft gisteren een klets van 7% rond de oren gekregen na een zwak kwartaalrapport. De Antwerpse beeldvormingsgroep blijft vruchteloos streven naar groei. Maar die zit er ook dit jaar niet in.

Al jaren probeert topman Christian Reinaudo om Agfa-Gevaert weer op het groeipad te krijgen. Soms lukt dat weleens een kwartaal. Maar al snel duiken de klassieke demonen weer op. Afgelopen kwartaal viel de omzet met 10% terug tot 559 miljoen euro, terwijl de brutobedrijfswinst met een vijfde zakte tot 49 miljoen euro. Ver onder de verwachtingen van de analisten.

Agfa-Gevaert worstelt met verschillende problemen. In de grafische divisie, de grootste qua omzet, kampt de groep met een dalende vraag naar analoge filmproducten, hoge aluminiumprijzen en een scherpe concurrentie in de drukvoorbereidingsmarkt. "We zitten gewoon met te veel spelers in die dalende markt", geeft de CEO aan. "Onmogelijk dat iedereen elke keer geweldige groeicijfers kan voorleggen." Een consolidatie in de sector is volgens Reinaudo onvermijdelijk en Agfa wil als één van de marktleiders daaraan actief deelnemen. In mei heeft Agfa al prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstoffenprijzen te compenseren, maar daarvan is het effect nog niet zichtbaar in de kwartaalcijfers.

Nieuwe structuur

Ook bij de medische tak is het nog niet allemaal koek en ei, hoewel daar de tekenen beter zijn. Daar blijft het wachten op de afsplitsing van de IT-poot. "Eind dit jaar zal de splitsing een feit zijn, zodat we 2019 kunnen starten met onze nieuwe structuur. Intussen bereiden we voor zowel de medische tak als de afgesplitste IT-poot een strategisch plan uit. Meer uitleg volgt in november", benadrukt Reinaudo. Met de afsplitsing wil de CEO de complexe structuur vereenvoudigen. Het zal ook toelaten om meer doelgericht te werken om groei te realiseren.

Ondanks het tegenvallend kwartaal blijft Agfa-Gevaert bij de eerdere prognoses. Dat betekent dat de groep blijft streven om op de middellange termijn een brutobedrijfswinst te halen van 10% van de omzet. Dit jaar wordt dat objectief wel opgeborgen. Want na zes maanden bedraagt die marge slechts 7,8%. "Dit jaar zal de marge niet hoger uitkomen dan vorig jaar", bevestigt de CEO.

Analisten reageren niet al te verrast op de slappe resultaten. "De middelen die Agfa moet inzetten om zijn grafische divisie weer op peil te krijgen, beperken de mogelijkheden voor de medische tak om te groeien", zegt Stefaan Genoe, analist bij DegroofPetercam. "Kijken naar nieuwe groei, en tegelijk de rendabiliteit en de balans onder controle houden, blijft een zeer moeilijke oefening voor Agfa." Genoe handhaaft net ING het 'houden'-advies voor het aandeel. (FrD)