Gezocht: getuigen van pesterijen op het werk 26 januari 2018

Wie pest op het werk? Waarom? De onder-

zoeksgroep Work & Organisation Studies

van de KU Leuven is op zoek naar getuigen;

mensen die pestgedrag op het werk zágen

gebeuren. Dergelijke getuigenissen uit de

eerste hand vormen immers een waardevolle

bron van informatie om beter te begrijpen wat

er juist speelt bij dergelijke voorvallen.

Was jij getuige van pestgedrag op het werk?

Dan nodigen wij jou graag uit om deel te

nemen aan onze (anonieme) studie via deze

link:

https://tinyurl.com/KUL-getuigen

Je deelname neemt ongeveer 15 minuten

in beslag. Bovendien maak je kans op een

Bongo-bon t.w.v. 50 euro. De studie sluit af op

1 maart 2018. De resultaten worden nadien

ook gepubliceerd via vacature.com (kranten-

bijlage en online).

Heb je vragen over de studie? Dan kan je

terecht bij het onderzoeksteam van de

KU Leuven: Dra. Katrien Vandevelde

(katrien.vandevelde1@kuleuven.be) en Prof.

Dr. Elfi Baillien (Elfi.Baillien@kuleuven.be),

i.s.m. Prof. Dr. Guy Notelaers

