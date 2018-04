Gezocht: eigenaar van glazen oog 30 april 2018

Niets zo handig als Facebook om verloren of gevonden voorwerpen te delen. Zelfs een glazen kunstoog, zo bleek afgelopen weekend. Het oog werd gevonden door de man van Karina Mortier, uit Waterland-Oudeman. "Hij liep op het strand in het Nederlandse Breskens met zijn metaaldetector toen hij op een potje met daarin het kunstoog stuitte. Hij vond het toch maar een lugubere vondst." Nu hoopt Karina om via Facebook de eigenaar terug te vinden. Op het doosje staat niets geschreven, erin zaten enkel het oog en wat beschermende doekjes. Het bericht zelf werd al 140 keer gedeeld. De eigenaar mag zich melden via Facebook. (DJG)