Gezocht: diepgang + concurrent/assistent voor Mbokani 03 januari 2019

00u00 0

Antwerp zoekt voornamelijk aanvallende versterking. In eerste instantie iemand die diepgang brengt, maar vermoedelijk ook een extra spits die de concurrentie kan aangaan én complementair is met Mbokani. In de breedte kan er ook nog een linksachter bij. Hairemans is geen titularis meer en kan op heel wat interesse rekenen, al is Antwerp geen vragende partij om hem van de hand te doen. Owusu heeft een aflopend contract en kan enkel deze maand nog verkocht worden. Jaadi, Randriambololona en Seck kregen amper of geen speelminuten en hebben enkel baat bij een transfer of uitleenbeurt. Bolat wekt elke transferperiode interesse op en ook de bijzonder sterke eerste seizoens-helft van Arslanagic ging niet onopgemerkt voorbij. Zij staan bij enkele clubs op de radar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Antwerp

sportdiscipline

voetbal

sport

Jaadi

Hairemans

Seck

Owusu