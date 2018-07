GEZOCHT: de leukste vakantiekaartjes van uw kinderen op kamp 25 juli 2018

00u00 0

"Dag mama en papa, het weer is hier goed en het eten ook. Nu stop ik met schrijven want mijn hand doet pijn." Of "Hallo mama en papa, hier is het fijn. Mijn kaartje is niet zo groot dus er past ook niet zo veel op."