Gezocht: 673 brandweermannen en -vrouwen 04 mei 2018

De Belgische brandweer gaat dit jaar op zoek naar 673 mensen, van wie 415 vrijwilligers en 258 beroepsbrandweermannen of -vrouwen. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken. In totaal telt ons land zo'n 18.000 brandweerlieden. Zo'n 65% is vrijwilliger, de overige 35% verdient er z'n kost mee. Het Brusselse korps is met 1.055 beroepsbrandweermannen het grootst, dat van Hesbaye (provincie Luik) is met 95 krachten het kleinst. De laatste jaren begint het beroep langzaamaan te vervrouwelijken. Waar in 2005 nog geen 300 vrouwen actief waren bij de brandweer, zijn dat er vandaag 695. Meer informatie op www.ikwordbrandweer.be.