Gezocht: 2.000 automechanici 22 maart 2018

Er dreigt een groot tekort aan autotechnici: momenteel zijn er meer dan 2.000 vacatures, zo blijkt uit cijfers van sectororganisatie Traxio. En dat terwijl er vorig schooljaar maar 1.350 studenten automechanica afstudeerden. "Dat heeft verschillende oorzaken. Het loon van een autotechnicus is nog altijd aan de lage kant. En er zijn de ouders die hun kinderen in 'hogere' richtingen proberen te sturen, ondanks de jobzekerheid in de garagesector."