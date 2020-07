Exclusief voor abonnees Gezocht: 190.000 'vermiste' koelkasten en diepvriezers 01 juli 2020

Recupel zamelde vorig jaar bijna 10% meer koelkasten en diepvriezers in dan in 2018. Toch is er nog werk aan de winkel, omdat naar schatting zowat 190.000 toestellen 'vermist' blijven. Het gaat om koelvriesapparaten die niet bij een erkende verwerker zijn terechtgekomen en dus geen tweede leven kregen. Dat is nochtans belangrijk voor het milieu, want zonder een correcte recyclage tasten koelvloeistoffen en blaasgassen de ozonlaag aan. Zo is de CO2-uitstoot van een foutief verwerkt apparaat even groot als die van een autorit van 7.500 kilometer. Recupel komt dit najaar met een nieuwe campagne om iedereen aan te manen oude toestellen naar de Kringwinkel te voeren, het containerpark of de winkel.

