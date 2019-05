Exclusief voor abonnees Gezocht: 125 rechters en procureurs 27 mei 2019

Justitie is op zoek naar 125 nieuwe rechters, raadsheren en procureurs. Dat blijkt uit het aantal vacatures dat opengesteld werd en gepubliceerd is in het Staatsblad. "Meestal gaat het om 30 à 60 vrije plaatsen, maar soms zijn er uitschieters", klinkt het bij het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V). "In oktober vorig jaar zijn al 98 plaatsen vrijgesteld, in december 60. Deze 125 komen bovenop 82 plaatsen die eerder dit jaar al verschenen en zijn voorzien in het budget van 2019." Justitie gaat onder meer op zoek naar vijf raadsheren voor het hof van beroep in Antwerpen en drie voor het hof in Brussel. (KSN)