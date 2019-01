Gezocht: 1.424 leraren 07 januari 2019

Het Vlaamse onderwijs kampt met een tekort van 1.424 leerkrachten: 453 in de basisscholen en 971 in het secundair. Het cijfer ligt dubbel zo hoog als een jaar geleden. De Christelijke Onderwijscentrale (COC), 's lands grootste onderwijsvakbond, wijt dit aan de geringe aantrekkelijkheid van het beroep en pleit voor meer autonomie. "Die komt nu in het gedrang door zinloze regels, strikte didactische methodes en overdreven verantwoordingsplicht", klinkt het. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoopt het tekort te bestrijden met een campagne die de positieve kanten belicht, maar dat zal volgens de COC niet volstaan.