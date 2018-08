Gezinsvakantie met caravan eindigt in vuurzee 24 augustus 2018

De vakantie van een Nederlands gezin met 3 kinderen is gisteren geëindigd met een zwaar ongeval op de E17 in Burcht. De auto met caravan van het gezin uit Alkmaar werd in de staart van de file voor de Kennedytunnel aangereden. Iedereen bleef ongedeerd, maar zowel de aanrijdende auto als de caravan vloog kort nadien in brand. "We waren op terugweg van een prachtige vakantie in de Dordogne in Frankrijk", vertelt Linda Lighthart. "Elke zomer trekken we met onze caravan van intussen 15 jaar oud naar Frankrijk. We stonden nagenoeg stil toen we aangereden werden. Het was een flinke klap. Toen we uitstapten, zag ik dat er een flinke plas vloeistof onder de wagen lag die ons had aangereden. Plots vatte alles vuur. Het ging ontzettend snel. In enkele minuten zagen we onze caravan en heel wat persoonlijke spullen in vlammen opgaan. Gelukkig is er niemand gewond geraakt." (PKM)

