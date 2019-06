Exclusief voor abonnees Gezinsdrama "omdat vader z'n draai niet vond in nieuwe job" 20 juni 2019

Het Zwitserse gerecht gaat ervan uit dat de Belgische Michaël Vandenhende (44) zijn vrouw Agnès Pierrart (50) en zoon Ryan (13) mee de dood heeft ingesleurd met een overdosis medicijnen. Mogelijk mengde hij die stiekem in hun laatste avondmaal. De drie lichamen werden maandagavond gevonden in hun villa in Apples, niet ver