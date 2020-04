Exclusief voor abonnees Gezinsbond vraagt uitzonderlijk verlof voor ouders 04 april 2020

De Gezinsbond wil een specifiek verlof voor ouders voor wie de combinatie werk-opvang onhoudbaar geworden is. Samen met de Franstalige tegenhanger La Ligue des Familles werden daarvoor in één week tijd 16.000 handtekeningen verzameld. "Sommige ouders zitten aan het eind van hun Latijn en moeten worden ondersteund. Flexibiliteit van de werkgever is essentieel, maar het is niet in alle gevallen een oplossing. Daarom vragen we voor deze kleine groep een tijdelijk, eventueel deeltijds verlof", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond. Het gaat meer bepaald om ouders van kinderen onder de 12 jaar of kinderen met bijzondere zorgnoden. De groene partijen en sp.a steunen de vraag en willen de kwestie voorleggen op de bijeenkomst die het kernkabinet wekelijks houdt met de partijvoorzitters.

