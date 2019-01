Gezinsbond start petitie tegen wachtlijsten gehandicapten "Genoeg gewacht" 31 januari 2019

00u00 0

De Gezinsbond lanceert via www.genoeggewacht.be een petitie tegen de wachtlijsten voor mensen met een beperking. De handtekeningen zullen bezorgd worden aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Sinds 2017 is er een nieuwe regeling voor personen met een handicap: de Persoonsvolgende Financiering (PVF). De overheid wil er zo voor zorgen dat elke persoon met een handicap de zorg kan kiezen die bij zijn situatie en gezin past. Maar het Vlaams Welzijnsverbond becijferde dat er nog minstens 619 miljoen euro nodig is om alle 14.000 volwassenen met een beperking en alle 3.900 kinderen en jongeren met een handicap die nu nog op de wachtlijst staan te kunnen helpen.