Gezinsbond pleit voor verplichte afspraken over kinderen na scheiding: "Zonder ouderschapsplan komt er ruzie van"

27 juni 2018

05u00 4 De Krant "Verplicht scheidende koppels met kinderen om een ouderschapsplan op te stellen." Dat vragen de Gezinsbond, de kinderrechtencommissaris en tal van experts. "Zonder afspraken over de verzorging en opvoeding is het risico op blijvende schade bij de kinderen te groot."

Na de zomer wordt scheiden gemakkelijker. Als je onderling een akkoord bereikt over de boedelscheiding, een verblijfsregeling voor de kinderen en het onderhoudsgeld, hoef je zelfs niet meer langs de rechtbank te passeren. Dat baart de Gezinsbond zorgen. "Nu al spreekt een kwart van de gescheiden ouders nooit meer over de kinderen." Een verplicht ouderschapsplan moet daar verandering in brengen. In zo'n plan worden allerlei belangrijke afspraken vastgelegd, onder meer over de opvoeding, de schoolkeuze, de hobby's van de kinderen, de rol van een nieuwe partner en praktische zaken zoals verjaardagsfeestjes of kappersbezoeken.

Evaluaties

In de eerste jaren na de breuk zou het ouderschapsplan om de zes maanden geëvalueerd moeten worden. Daarna kan het worden bijgestuurd op belangrijke momenten (zoals de overgang van het lager naar het secundair onderwijs) of bij onverwachte gebeurtenissen (zoals een ongeluk). Ook samenwonende ouders die uit elkaar gaan, zouden zo'n plan moeten opstellen, klinkt het nog.

Onderzoekers van de UAntwerpen en de hogescholen PXL en Odisee scharen zich achter het pleidooi, net als kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. "Want nu horen we bijna dagelijks hoe pijnlijk fout het kan lopen wanneer een conflict op de spits wordt gedreven en ouders niet meer aan hetzelfde zeel trekken in de opvoeding van hun kind." (FVG)

