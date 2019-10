Exclusief voor abonnees Gezinnen met drie kinderen betalen de rekening 07 oktober 2019

00u00 0

Zo'n 110 miljoen euro wil de Vlaamse regering besparen door te morrelen aan de indexering van de kinderbijslag. De winst wordt vooral geboekt door de leeftijdstoeslagen en het bedrag vanaf het derde kind vijf jaar lang niet te indexeren. Die besparingen gelden enkel voor wie nog kinderbijslag krijgt volgens het oude systeem, dat sinds 1 januari 2019 vervangen werd door het vernieuwde groeipakket. Zowel in het oude als in het nieuwe systeem wordt bovendien een boekhoudkundige truc toegepast: de indexering wordt pas later op het jaar doorgevoerd. Daardoor duurt het dus langer voor de overheid de uitgaven ziet stijgen. Voor gezinnen is het langer wachten op een hoger bedrag. Vooral bij CD&V lag de besparing in de kinderbijslag moeilijk aan de onderhandelingstafel. De partij ging akkoord omdat het de weg vrijmaakte voor extra middelen in de zorg. Al valt ook dat uiteindelijk tegen. Een flink deel van het bijkomende budget, zo'n 100 miljoen van de beloofde 550 miljoen, moet door de zorgsector zelf worden bespaard. Zo wordt er 40 miljoen bespaard op de budgetten die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan besteden. Het gaat om overheadkosten, middelen die dus niet rechtstreeks naar de zorg gaan. (DM)

