Gezin op wandel tussen jachtluipaarden Beekse Bergen "Véél geluk gehad" 12 mei 2018

00u00 0

Uiteraard is uit de auto stappen in het Nederlandse safaripark Beekse Bergen ten strengste verboden, zoals overal wordt aangegeven. Waarom dat zo is, heeft een gezin met een klein kind bewezen. Vijf personen stapten maandag in het verblijf van de jachtluipaarden uit hun auto met Franse nummerplaat. De waaghalzen liepen een stukje rond, wat de pijlsnelle roofdieren niet ontgaan was. Ze beslopen de bezoekers. Op het moment dat het gezin dat beseft, zijn de dieren al vlakbij. De vader vlucht naar de auto, de moeder grijpt het kind en rent naar de auto terwijl één van de dieren hen belaagt. "Ze hebben véél geluk gehad", zegt parkmanager Niels de Wildt. Hij reageert geschokt op het filmpje dat op YouTube is verschenen. "Wat die mensen heeft bezield, is mij een raadsel. Niemand was hier op de hoogte dat mensen een 'strandwandeling' hebben gemaakt tussen de jachtluipaarden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN