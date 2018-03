Gezin leefde te midden bergen afval Extreme kindermishandeling in California 05 maart 2018

In California is een geval van extreme kindermis-handeling aan het licht gekomen. Daniel Panico (73) en Mona Kirk (51) leefden met hun drie kinderen op een met afval bezaaid stuk grond net buiten het Joshua Tree National Park. De kinderen, tussen 11 en 14 jaar oud, zijn door de kinderbescherming weggehaald en samen in een tehuis ondergebracht. Hun ouders verschenen voor de rechtbank op beschuldiging van kindermishandeling. Ze pleiten onschuldig maar blijven voorlopig opgesloten. De politie zei eerst dat de kinderen in "een doos" woonden, maar later werd dat genuanceerd. Het zou gaan om een 'huisje' gemaakt uit vezelplaat. Er was in elk geval geen water, noch elektriciteit. Vrienden zamelen nu geld in voor het koppel. (EV)

