Gezin draagt Maithili (13) zelf op laatste reis 08 augustus 2018

00u00 0

Onder luid applaus werd de kist van Maithili Vanhille (13) gisterenochtend de kerk van Assebroek uitgedragen door haar ouders, grote broer en peter. Zo'n duizend mensen hadden vlak voordien afscheid genomen van het meisje, dat na een intensieve behandeling in Mexico overleed aan een zeldzame hersenstamtumor. Haar mama Stefanie Rotsaert nam in tranen het woord en bracht een pakkend eerbetoon aan haar dochter. "Thili, zie me hier nu staan. Dertien jaar geleden maakte je van je papa en mij super trotse ouders. Ons geluk was compleet. Vandaag moeten we afscheid nemen. Veel te vroeg... Waarom? Waarom? Die vraag zal altijd blijven. We zullen je nooit vergeten, Thili. Je zit voor altijd in ons hart. Voor altijd kleine zus, voor altijd prinses, voor altijd mama's sprotje. Voor altijd dertien." Na de emotionele plechtigheid kregen alle aanwezigen een suikerwafel mee naar huis - lekkers waar Maithili dol op was. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN