Gezin Christian Van Eyken schetst geen fraai beeld 12 juni 2019

Op het proces tegen Christian Van Eyken en zijn echtgenote zijn gisteren de beide zonen en ex-vrouw van het voormalig Vlaams Parlementslid aan bod gekomen. Zij hingen geen al te fraai beeld op van de man. "Het was een onhoudbaar huwelijk", aldus Fabienne B. "Niets wat ik deed was goed. Je kan het gerust mentaal geweld noemen. Van fysiek geweld was niet echt sprake, hoewel hij mij eens probeerde te verstikken met kussens." De kinderen getuigden dat hun vader hen steevast wilde kleineren. "Als hij niet in huis was, hing er veel minder spanning. Sinds onze verhuizing naar Frankrijk is er geen contact meer, behalve via een advocaat." Van Eyken en zijn huidige vrouw Syvlia Boigelot staan voor de correctionele rechtbank in Brussel terecht voor de moord op Marc Dellea, Boigelots ex-man. (JCV)

