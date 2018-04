GEZIEN? 'De Columbus' | ééN 11 april 2018

Een programma over onthaasten en genieten? Een kolfje naar de hand van moestuinman Wim Lybaert. In 'De Columbus' hijst de programmamaker zich iedere week aan boord van een tot mobilhome omgetoverde schoolbus voor een vier dagen durende roadtrip op 'goed geluk'. Wat zijn bekende copiloot niet weet, is dat de bestemming onbereikbaar is en ze halverwege de tocht op hun stappen moeten terugkeren. Een ideaal lesje in 'loslaten', dus. Zeker voor minister van Dwangneuroses en Smetvrees Hilde Crevits. De politica dacht tot in de puntjes voorbereid te zijn met een kofferinhoud voor 'alle weersomstandigheden' en genoeg desinfecterende gels om de zweetpollen van Bruggeling Lybaert te counteren. "Ik ben een controlefreak", bekende ze. Het was dan ook compleet tegen haar natuur in om op 745 km van de eindmeet de landkaart op te bergen.

