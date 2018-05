GEZIEN? '2 Sterren Restaurant' | VTM 16 mei 2018

Je zal tegenwoordig maar BV zijn en als een kermispaard in allerlei levensverkortende VTM-formats opdraven. Na 'Boxing Stars' leek de laatste zweetdruppel geperst, of daar komt '2 Sterren Restaurant' aanzetten, een vedettenvariant van 'Mijn Restaurant!'. Niet dat de duo's echt moeten gaan concurreren met het niveau van The Jane, al moeten ze wel in de gratie van Sergio Herman vallen. Met 'ze' bedoel ik: 'Familie'-BFF's Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers, 'F.C. De Kampioenen'-buddy's Jacques Vermeire en Herman Verbruggen, gouden koppel Bieke Ilegems en Erik Goossens, en 'Boxing Stars' Marie Verhulst en Andy Peelman.

