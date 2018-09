GEZIEN? 'Last Days' • één 05 september 2018

Hoe baby's over heel de wereld geboren worden, zagen we in 'Birth Day'. Hoe koppels wereldwijd het jawoord geven, zagen we in 'Wedding Day'. Logischerwijze zou Lieve Blancquaert nu voor 'Last Days' massaal koffietafels moeten afschuimen. Omdat zoiets al snel een dooie boel wordt, verkiest de 55-jarige documentairemaakster op zoek te gaan naar licht aan het einde van de tunnel: "Waardig ouder worden en sterven, hoe moet dat eigenlijk?"

