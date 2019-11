Exclusief voor abonnees GEZIEN? 'De Battle' gaat haast over niets • VIER 18 november 2019

Tussen 'Gert Late Night' en 'Gert Last Year' door is het wel éventjes goed geweest met de heerschappen Cooke en Verhulst, zou je als verder niet erg veeleisende televisiekijker kunnen denken. Maar dat is buiten VIER gerekend, waar 'trop' zelden 'te veel' is. De komende weken mag het dolle showbizzduo dan ook opduiken in het taalkundig kwestieus getitelde 'De Battle', een groots opgezette burenstrijd met Nederland die gefilmd wordt in het haast spookachtig grote pop-uptheater van Studio 100 - bewegende tribunes zijn er eerder regel dan uitzondering.

