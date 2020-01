Exclusief voor abonnees GEZIEN? 'Beat VTM', ultralightversie van 'Wauters vs. Waes' 28 januari 2020

Wie in Vlaanderen een bekende kop heeft, ontsnapt er niet aan: 'Beat VTM' is, naast de bedrijfsstrategie van VIER, ook de onnodig Engelse titel van een zoveelste programma waarin tv-coryfeeën van je uitdaging doen. In de eerste aflevering nam Guga Baúl het in de edele, maar daarom niet minder homo-erotische sport van het olieworstelen op tegen een onbekende soortgenoot genaamd Sander.

